Rinnovo Rsu al Nuovo Pignone, si conferma primo sindacato la Fiom Cgil

Nelle elezioni per il rinnovo della Rsu al Nuovo Pignone di Firenze la Fiom Cgil si conferma primo sindacato con la maggioranza assoluta dei voti sia tra gli impiegati che tra gli operai e quindi con la maggioranza assoluta pure dei delegati RSU.

"I lavoratori rinnovano la fiducia nella nostra organizzazione e questo è importante", ha commentato Daniele Calosi, Coordinatore Nazionale della Fiom Cgil per il gruppo Nuovo Pignone. "Questo voto ci riconosce il ruolo negoziale espresso in questi anni, a partire dall'importanza degli ultimi accordi sottoscritti e ci consegna un nuovo mandato a contrattare miglioramenti salariali e non solo. Continuiamo quindi il lavoro intrapreso fino ad oggi, ringraziando coloro che hanno dato fiducia ai nostri candidati e augurando buon lavoro agli eletti".

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa