Salario minimo, raccolta firme con Sinistra Plurale Santa Maria a Monte

Sinistra Plurale di Santa Maria a Monte, domenica prossima 8 ottobre, sarà presente al Circolo La Perla di Montecalvoli e al Circolo Arci di Ponticelli per raccogliere ancora firme per stabilire, per legge, una soglia minima al salario. L'articolo 36 della Costituzione prevede che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

In questi giorni anche la Cassazione lo ha ribadito, riaffermando che "la retribuzione deve essere sufficiente e proporzionata". È quanto mai urgente e necessario che la politica prenda atto del sacrosanto diritto costituzionale ad uno stipendio dignitoso perché non può più essere tollerato che il lavoro sia povero, oltreché sfruttato, precario e spesso, purtroppo, causa di morte.

Fonte: Sinistra Plurale Santa Maria a Monte