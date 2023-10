Santa Maria Nuova aderisce all’(H) Open Day Salute Mentale del 10 ottobre

L’ospedale di Santa Maria Nuova aderisce alla Giornata mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre prossimo su iniziativa di Fondazione Onda. Per quel giorno è previsto l’(H) Open Day con un servizio di orientamento (info point), psico educazione e testistica di autovalutazione per screening di ansia e depressione. Il 10 ottobre sarà possibile recarsi presso la saletta riunioni della Cardiologia dell’ospedale (1° piano) in orario la mattina 11-13 e il pomeriggio 15-17. L’accesso è diretto, non occorre prenotare. Gli operatori, medici e psicologi, che offriranno supporto e ascolto, saranno Alessandra Boccolini, Lucia Godini, Carolina Tampolli e Marco Lisi.

Le oltre 120 strutture del network Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione saranno consultabili sul sito bollinirosa.it o a questo link. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

L’iniziativa giunta alla sua decima edizione si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.