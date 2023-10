Scrittori a Km 0, i nuovi appuntamenti di ottobre

Gli appassionati di letteratura sono invitati a partecipare a una serie di incontri imperdibili con autori locali nel mese di ottobre. Gli appuntamenti, organizzati nell'ambito dell'iniziativa Scrittori a Km 0, promettono di offrire una varietà di esperienze letterarie che accontenteranno lettori di ogni genere e si svolgeranno il giovedì sera alle ore 18:30 presso il Centro Culturale "Le Corti".

- 12 OTTOBRE - Lorella Carli presenta "Nonostante Te"

Il 12 ottobre Lorella Carli presenterà il suo ultimo lavoro, "Nonostante Te". Il libro, pubblicato da Porto Seguro Editore, promette di toccare corde emotive profonde. L'autrice affronta il drammatico tema del femminicidio attraverso gli occhi di tre donne lanciando il messaggio di non vergognarsi a chiedere aiuto, se si vive situazioni di violenza fisica e/o psicologica. Sarà presente l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

- 19 OTTOBRE - Marianna Miniati e "Las Sinsombrero"

Il 19 ottobre Marianna Miniati presenterà alle Corti il suo "Las Sinsombrero". Questo appassionante lavoro, autopubblicato, racconta storie di donne straordinarie e spesso dimenticate nella storia della letteratura. Marianna Miniati ci condurrà in un viaggio attraverso queste storie affascinanti che meritano di essere conosciute e celebrate. Sarà presente la Responsabile dei Musei e della Biblioteca Daniela Brenci. Sarà presente anche il Coro Sin Miedo che canterà alcuni brani.

- 26 OTTOBRE - Franco Fontanelli e "Io non passerò per il camino"

La rassegna si chiuderà in bellezza il 26 ottobre, sempre alle ore 18:30, con la presentazione di "Io non passerò per il camino" di Franco Fontanelli, pubblicato da Porto Seguro Editore. Una serata che promette emozioni intense e riflessioni profonde, con l'autore che condividerà le ispirazioni dietro il suo lavoro e la sua prospettiva unica sulla scrittura. Sarà presente l'Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

La serata sarà allietate dalla lettura di estratti delle pubblicazioni a cura di Ester Dolce.

Ricordiamo che gli Incontri di Scrittori a Km 0 si tengono ogni giovedì alle ore 18:30 e rappresentano un'opportunità straordinaria per scoprire e sostenere talenti letterari locali.

Non mancate questi stimolanti appuntamenti letterari che vi porteranno alla scoperta di nuove storie, idee e prospettive.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi si può contattare la Biblioteca Ernesto Balducci al numero 0571600228.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa