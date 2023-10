Sette persone denunciate tra Riglione, Oratoio e la stazione

Un'operazione dei carabinieri di Pisa ha portato alla denuncia di 7 persone. I fatti: ieri pomeriggio i militari erano impegnati in controlli sulle auto, contro il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze psicotrope, dei reati contro la persona ed il patrimonio.

Il servizio si è svolto nelle zone della stazione, di Riglione e Oratoio e hanno operato 9 pattuglie.

Queste le cose riscontrate:

- vicino alla stazione è stata sedata una rissa tra cittadini. Molti sono fuggiti ma un uomo è stato identificato e deferito in stato di libertà

- sempre in zona Stazione, durante un altro controllo, un cittadino ha opposto resistenza al personale operante che lo ha segnalato per resistenza a pubblico ufficiale

- a Riglione-Oratoio sono state individuate 3 persone che, a bordo delle rispettive auto, si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico, ovvero sono stati riscontrati in stato di ebbrezza; per loro deferimento in stato di libertà e multe

- ancora a Riglione-Oratoio una coppia è stata sorpresa a cedere dei monili, che si è scoperto essere provento di un furto in abitazione, già oggetto di denuncia. Per la coppia, deferimento in stato di libertà per ricettazione in concorso.

Nel corso del servizio sono state identificate 58 persone, controllati 38 veicoli ed elevate ulteriormente 3 sanzioni al Codice della Strada per condotte di guida non in regola con il CDS.