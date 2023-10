Sgomberati tre appartamenti di case popolari a Livorno in un solo giorno

Grande impegno della Polizia Municipale sul fronte della sicurezza e della lotta al degrado in città. Come sempre, sono molti gli interventi e i controlli finalizzati a contrastare l’illegalità e l'insorgere di situazioni che rendono meno piacevole e vivibile l'ambiente urbano.

Mercoledì scorso, 4 ottobre, la Polizia Municipale ha contribuito a recuperare, in un solo giorno, ben tre appartamenti di edilizia residenziale pubblica in zona Stazione. Uno di questi alloggi era occupato abusivamente dal 2018 ed è stato sgomberato a seguito di una Determina di rilascio portata in esecuzione al fine del recupero dell'alloggio e della successiva destinazione ad aventi diritto.

Un secondo alloggio era stato aperto poco prima da ignoti con la finalità di occuparlo, ma è stato subito messo in sicurezza e richiuso dagli agenti della PM con l'ausilio di una ditta specializzata.

Su un terzo appartamento, già oggetto di indagine da parte della Polizia Municipale, è stato invece effettuato un intervento d'urgenza, perché gli occupanti da diverso tempo vi tenevano rinchiuso un grosso cane lasciato da solo per tutto il giorno, con l'unica finalità di conservare il possesso dell'alloggio in vista di una successiva occupazione abusiva meglio strutturata.

Il cane, un meticcio taglia grande tipo pitbull, era quindi utilizzato esclusivamente come cane da guardia, non veniva mai portato fuori e riceveva cibo e acqua saltuariamente. È stato recuperato grazie all’intervento di un allacciatore professionale che ha dovuto impiegare più di un'ora per mettere in sicurezza l'animale molto aggressivo. L'appartamento è stato chiuso e sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini.

Anche i rottami dei mezzi abbandonati contribuiscono notevolmente a rendere indecorose le strade della città. Grazie a numerose segnalazioni inviate dai residenti, nei giorni scorsi è stato organizzato un servizio antidegrado per via Amendola, dove si era creata una spiacevole situazione per la presenza di numerosi veicoli abbandonati da persone abitanti in altre zone della città. L’operazione ha portato alla rimozione di 5 autoveicoli ed un ciclomotore, tutti privi di copertura assicurativa. In zona è stato anche rimosso un paranco utilizzato per smontare i pezzi dai veicoli abbandonati.

A terra erano infatti ben visibili segni di attività di officina (evidentemente non autorizzata) e parti di veicolo.

L’intervento si è concluso con la pulizia da parte di personale di AAMPS che ha provveduto a togliere la sporcizia che si era accumulata sotto i mezzi abbandonati. Oltre a ristabilire il decoro dell'area, sono stati recuperati cinque stalli per la sosta, che adesso tornano ad essere nuovamente fruibili.

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che le segnalazioni in merito a situazioni di degrado possono essere inviate a poliziamunicipale@comune.livorno.it e a segnalali@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa