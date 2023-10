Spaccano finestrino di una Jaguar per rubarla, arrestati

Questa nottei carabinieri del nucleo investigativo di Prato hanno arrestato due italiani di 38 e 55 anni, senza fissa dimora e senza lavoro, per tentato furto aggravato in concorso di una Jaguar F-Pace di una commerciante cinese. I due sono stati beccati alle 22.30 di ieri in via Filzi mentre spaccavano il finestrino dell'auto. La fuga per loro è stata vana. Uno dei due è stato denunciato anche perché aveva disobbidito al foglio di via con divieto di ritorno a Prato notificato a dicembre 2022.