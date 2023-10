Ennesima tragedia nelle campagne per un trattore ribaltato. Un 86emme ha perso la vita a Vernio, nel Pratese, per il mezzo agricolo che guidava e che gli si è rivoltato contro. Vigili del fuoco, carabinieri e sanitari inviati dal 118 erano sul posto ma non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto sul colpo.