Trofeo Paganello, navi radiocomandate in mostra a Limite sull'Arno

Si svolgerà domenica 8 ottobre prossimo dalle ore 15.30, al Museo Remiero a Limite sull'Arno nel Comune di Capraia e Limite, presso lo storico scalo della Società Canottieri Limite (di fronte al museo), la 2^ Edizione del Trofeo Paganello.

Il trofeo istituito poco dopo la scomparsa di Alfio Paganelli (detto Paganello) e interrotto nel 1985, dall’anno scorso è stato nuovamente promosso con una nuova edizione, grazie all’impegno della Società Canottieri Limite e del Museo Remiero.

Paganello, dall’ingegno multiforme, professionalmente si forma in quell’officina dei Cantieri Navali Picchiotti che alla fine degli anni Trenta del 1900 fu davvero un luogo di grande innovazione e creatività tecnologica. Dagli anni Sessanta, socio della società limitese BCS, il suo lavoro nell’ambito della meccanica nautica non solo sarà apprezzato ma molte volte costituirà l’esempio, mai dimenticato.

Il trofeo ricorda la particolare passione di Alfio nella costruzione di motori a scoppio per modelli di navi radiocomandate.

Fin dall’origine il trofeo prevedeva l’esibizione di modelli di navi radiocomandate con molte tipologie di imbarcazioni, dalle più moderne a quelle storiche. Questo impegno è stato fin dall’anno scorso riconfermato grazie ad un numero consistente di modellisti per lo più appartenenti all’associazione di modellismo Navimodellisti Toscani. Saranno anche presenti scafi a scoppio che hanno partecipato a gare di campionati italiani e internazionali.

Sono previste sessioni di prova per principianti, ragazzi e adulti.

Trovarsi una domenica in riva d’Arno ha molti significati, quello che ci preme qui sottolineare riguarda la missione del museo che, sia per l’aspetto che riguarda il lavoro nella nautica, sia per quello relativo allo sport del canottaggio, ha sempre il fiume al centro.

In occasione della sesta giornata nazionale dei piccoli musei (17/09/2023) il Mu.Re. ha regalato ai propri frequentatori l’articolo del 1909 di Amerigo Raddi, La navigazione dell’Arno e i relativi progetti e proposte, scaricabile tra le risorse online del sito https://www.museoremiero.piccolimusei.com/.

Con il primo numero della rivista del museo, la cui uscita è prevista per gennaio 2024, i progetti di ricerca sul tema saranno ancora più evidenti.

In estrema sintesi siamo convinti che frequentare il fiume sia la premessa indispensabile per progettarne tutela e futuro.

Fonte: Museo Remiero 'Mario Pucci' di Limite sull'Arno