Università di Firenze, a Daniele Vignoli l’European Demographer Award 2023

Un riconoscimento per il ricercatore più esperto di Demografia in ambito europeo. È l’European Demographer Award 2023, attribuito a Daniele Vignoli docente dell’Università di Firenze da Population Europe, il network dei principali centri di ricerca europei sulla Demografia.

Vignoli, professore ordinario di Demografia del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Ateneo fiorentino, è il coordinatore scientifico del Partenariato Esteso “Age-It, Ageing Well in an Ageing Society”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – in cui l’Università di Firenze ricopre il ruolo di capofila- e presidente dell’Associazione Italiana per gli Studi sulla Popolazione.

Il premio verrà consegnato al docente fiorentino in Germania il prossimo 23 gennaio, durante la serata di apertura dei Berlin Demography Days.

Fonte: Università degli Studi di Firenze