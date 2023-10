Visita alla figlia di un sottufficiale della Guardia di Finanza medaglia d'argento durante la Grande Guerra

Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Pietro SORBELLO, ha visitato la signora Marisa, figlia del Sottobrigadiere della Regia Guardia di Finanza Renato MECACCI, nato a Poggibonsi nel 1888. Questa visita fa parte di un progetto per rafforzare il legame tra la Guardia di Finanza e il territorio senese, onorando gli eroici gesti compiuti nel tempo dai finanzieri nati nella provincia. Il progetto ha coinvolto il Museo storico della Guardia di Finanza per identificare i militari decorati al valore, tra cui il Sottobrigadiere Renato MECACCI, insignito con la medaglia d'argento al valore militare per il coraggio dimostrato durante un fatto d'arme in territorio albanese nel 1918.

Il Sindaco e Presidente della Provincia di Siena, Dott. David BUSSAGLI, ha contribuito all'identificazione dei discendenti dei finanzieri decorati al valore attraverso gli uffici anagrafici dei comuni coinvolti. Durante la visita, il Col. t.ST SORBELLO ha consegnato a Marisa il foglio matricolare di suo padre, mostrandole dettagli sulla sua carriera e alcune memorie personali. Il Sindaco BUSSAGLI ha elogiato il lavoro della Guardia di Finanza nel preservare la memoria dei suoi eroi.

All'incontro hanno partecipato anche il Comandante del Reparto, Ten. Michele DE NICOLA, e la nipote di Renato MECACCI, Dott.ssa Roberta ANCILLOTTI, che ha condiviso emozioni e ricordi familiari. Coltivare la memoria è un valore importante per la Guardia di Finanza, che rimane radicata nelle sue origini e tradizioni, mantenendo vivi i valori ereditati dalla sua lunga storia.