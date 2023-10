Associazione Chirone, formazione continua in psicoterapia con il libro di Monticelli

L'Associazione Chirone di San Miniato presenta il libro “Le parole tra noi” di Fabio Monticelli, uno psichiatra e psicoterapeuta di fama, pubblicato da Cortina. L'autore sarà presente alla Biblioteca delle Oblate a Firenze, il 13 ottobre dalle ore 10, per illustrare il ruolo cruciale delle parole nella relazione terapeutica. Fabio Monticelli è anche il Presidente della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva.

Questo evento è principalmente indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e operatori del settore sanitario.

L'Associazione Chirone metterà a disposizione dei partecipanti il libro di Monticelli ad un prezzo agevolato. In un periodo storico in cui il disagio influisce pesantemente in molti aspetti delle nostre vite, crediamo fermamente che eventi in presenza come la presentazione di un libro o sessioni di supervisione siano strumenti estremamente utili per gli operatori del settore.

Fonte: Ufficio Stampa