Calci e pugni per rubare un cellulare: arrestato un 37enne a Scandicci

Stamattina, verso le 6.30, un cittadino dello Sri Lanka è stato aggredito davanti alla propria abitazione da un uomo di 37 anni, originario del Marocco. L’aggressione, volta al furto del telefono cellulare, è degenerata velocemente tanto che, anche quando è riuscito a prendere il telefono, dopo una scarica di calci e pugni, il rapinatore ha continuato ad infierire sul corpo della vittima riversa a terra.

Immediati i soccorsi prestati al cingalese, che hanno permesso ai carabinieri di iniziare la loro attività di indagine che si è conclusa, nell’arco della mattinata, con l’arresto e la consegna del nordafricano presso al carcere di Sollicciano. L’arrestato è già noto alle forze dell’ordine e le accuse a suo carico sono rapina e tentato omicidio.

Il cingalese è stato portato in ospedale in codice rosso ed è tuttora in prognosi riservata.