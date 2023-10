Cerca di aggredire giovani con bottiglia rotta: i poliziotti di Empoli usano il taser

Verso le 3 della scorsa notte i poliziotti di Empoli sono intervenuti nei pressi di una birreria del centro, dopo la segnalazione di un’aggressione in atto. Gli agenti hanno trovato di uomo nazionalità marocchina, ben noto alle forze di polizia, che stava urlando contro un gruppetto di giovani. Nonostante l’invito dei poliziotti a calmarsi e ad allontanarsi dai ragazzi, l’uomo si è divincolato e ha raggiunto un cestino di rifiuti, afferrando una bottiglia di vetro e spaccandola in terra.

L’esagitato ha brandito la bottiglia contro i presenti e a questo punto, visto che ormai era fuori controllo e si stava dirigendo pericolosamente contro il gruppo di giovani, gli agenti sono stati costretti a utilizzare il taser in dotazione.

Una volta immobilizzato, il marocchino è stato portato in ospedale per verificare se necessitasse di cure mediche, ma ha cominciato a minacciare e colpire gli agenti che lo avevano in custodia, uno dei quali ha dovuto ricorrere alle medicazioni.

L’uomo è stato arrestato.