Comitato No Base, eventi in programma a Pisa

Il Movimento No Base ha avviato una campagna di controinformazione presidiando con banchetti informativi i mercati e le piazze di Pisa e Marina e avviando un programma di volantinaggio di fronte ai poli e alle mense dell’Università.

In programma per la cittadinanza due momenti di approfondimento e discussione.

Lunedì 9 ottobre alle 21 presso lo S.A. Newroz è ci sarà un incontro durante il quale verrà analizzata la relazione tra militarizzazione dei territori e dipendenza energetica dalle fonti fossili, con la partecipazione di attivisti internazionali come Ya'ara Peretz (esperta sulle questioni del gas e della militarizzazione nella regione del Mediterraneo) orientale, Josef Boraei (Attivista intersezionale per la giustizia climatica a Cipro) e Annabella Da Re (coordinatrice nazionale di Gastivists).

Giovedì 12 ottobre alle 17:30 presso la sala convegni della Stazione Leopolda sarà l’occasione di analizzare il legame tra Guerra e crisi Climatica con particolare attenzione alle conseguenze sui flussi migratori, con i contributi di Bruno Mazzara (docente di Psicologia sociale alla Sapienza di Roma), Bruna Bianchi (Storica delle donne e del pensiero politico contemporaneo dell’università di Venezia) e Marta Ellena (Euro-Mediterranean Center on Climate Change).

A Pisa l’appuntamento collettivo per l’assemblea plenaria del movimento è fissato a martedì 10 ottobre alle 21 a Palazzo Ricci: cittadini e cittadine, collettivi e associazioni sono invitate a partecipare per la costruzione di una grande manifestazione per fermare l’escalation bellica a partire dall’annullamento della previsione di una nuova base militare.

Infine il comitato segnala l'allargamento della partecipazione attiva anche ad altre città a partire da Pontedera, Lucca e Livorno, dove nei prossimi giorni saranno organizzati presidi ed assemblee per la partecipazione alla manifestazione del 21 ottobre.