Controlli nel Pisano, due patenti ritirate per alcol

Nel contesto dei servizi di controllo stradale condotti nell'hinterland pisano in vista del fine settimana, i carabinieri hanno denunciato due persone all'Autorità Giudiziaria. Un conducente che è stato sorpreso alla guida del suo veicolo in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico rilevato tramite il test etilometrico pari a 1,66 g/l, e a seguito di ciò è stata ritirata la sua patente di guida. Una seconda persona alla guida è stata fermata anch'essa in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico rilevato tramite il test etilometrico pari a 1,57 g/l, e la sua patente di guida è stata ritirata. Queste azioni sono state intraprese per garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati dall'abuso di alcol durante la guida.