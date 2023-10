Disperso nel sentiero, ritrovato nell'Aretino

Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti alle 20.30 di ieri sera per ricerca persona . Un uomo di 63 anni uscito di casa nel pomeriggio per una passeggiata lungo il sentiero della Chiana in loc Cesa , non vi ha fatto rientro . Le ricerche sono proseguite tutta la notte coordinate dai Carabinieri e Vigili del Fuoco con personale Tas (topografia applicata al soccorso ) , soccorso alpino, volontari protezione civile , elicottero aeronautica , specializzato in ricerche notturne , cinofili vvf e personale 118. Alle ore 4.30 circa la persona è stata individuata dai Droni dei vigili del Fuoco ai margini del sentiero della bonifica . La persona è stata recuperata dalla squadra vigili del fuoco e dalla Misericordia e poi affidata alle cure del personale 118