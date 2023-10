Festa della creatività dei maestri pasticceri a Vaiano

Dolce Stil Buono si conferma la grande festa della dolcezza. L’eccellenza delle creazioni dei maestri pasticceri e il fascino della Villa del Mulinaccio hanno contrassegnato il taglio del nastro della terza edizione della manifestazione, promossa dal Comune di Vaiano con Confartigianato Imprese Prato per promuovere e valorizzare il saper fare, le competenze e la creatività artigianale dei maestri pasticceri pratesi.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco Primo Bosi, l’assessore Beatrice Boni, il vicepresidente di Confartigianato Imprese Prato Moreno Vignolini, l’assessore Gabriele Bosi, referente dell’Ambito territoriale turistico e naturalmente la straordinaria squadra dei pasticceri con i produttori della filiera corta locale.

La grande vetrina della sapienza e della genialità artigianale, declinata sulla base delle parole d’ordine della sostenibilità e del riuso, ha richiamato sin dall’apertura un pubblico numeroso di visitatori conquistati da torte mai viste, show cooking appassionanti, squisitezze originali e tanto altro. Tutto nel segno della solidarietà: il biglietto di ingresso (5 euro) viene devoluto alle associazioni Caritas di Vaiano e Aiuti dalla Vallata che seguono numerose famiglie in difficoltà.

La manifestazione prosegue per tutta la giornata di domani, dalle 10 alle 18.30, tra spazi espositivi, show cooking, laboratori per grandi e piccoli, degustazioni. Nel Ninfeo della villa ci sono i produttori di filiera corta con la mostra & mercato I sapori della dolcezza. A disposizione anche un punto ristoro con le specialità locali.

Pasticceria circolare e produzioni a kilometro 0 sono i grandi temi di questa edizione. Sono tredici le pasticcerie, con il Consorzio Gran Prato, che prendono parte ad Assaggi di dolcezza, spazio di esposizione e degustazione delle eccellenze. Alla manifestazione partecipano le pasticcerie Cappelli, F&G, Guastini, Ciolini, Il Taba Dolce di latte, Home Bakery Food di Filippo Cini, Tantaroba by Faccendi, Machiavelli, Luca Mannori, Peruzzi, Vella Caffè, Dolce Stil Novo Bar Italia.

I dolci delle meraviglie - protagonisti degli show cooking dei maestri pasticceri - sono tanti e tutti speciali come raccontano i loro nomi: pan di stracci, torta da viaggio, torta sotto il melo, ti prendo in castagna, panettone alla pesca di Prato, dolce foliage, brioche eco, torta 50, tradizione in (ri) evoluzione.

La manifestazione vede la collaborazione dell’Istituto Alberghiero Datini di Prato e del Dipartimento di Architettura DIDA, Design Campus dell’Università di Firenze, che sta per lanciare il master in Sustainable Packaging and Food Design.

Negli orari di apertura dal centro di Vaiano (piazza Donatori di Sangue e da piazza del Comune) partono ogni 30 minuti le navette per Il Mulinaccio.

Info: www.dolcestilbuono.it - Instagram @dolce_stil_buono.Evento su pagina FB del Comune di Vaiano

Fonte: Ufficio Stampa