Furto da 40 kg di rame: arrestati due uomini di 18 e 43 anni

Ieri sera, intorno alle 23.00, la polizia ha arrestato in via Rocca Tedalda due uomini romeni di 18 e 43 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, i due si sarebbero all’interno del deposito di una ditta edile in zona Firenze sud, forzando uno dei cancelli d’accesso e disattivando, danneggiandolo, il sensore di movimento dell’allarme perimetrale.

Una volta dentro i malintenzionati si sarebbero impossessati di numerosi tubi di rame per impianti idraulici riponendoli, verosimilmente per il successivo trasposto, in due casse da “panetteria”, posizionate una su una bicicletta, mentre l’altra su un passeggino per bambini. I due si sarebbero poi velocemente dati alla fuga.

Le volanti immediatamente intervenute a seguito della segnalazione al numero d’emergenza 112 Nue, hanno subito intercettato i due uomini, uno dei quali intento a spingere il passeggino con sopra la cesta piena di rame, oltre ad un trapano professionale. Un bottino di oltre 40 kg, subito restituito alla ditta in questione. I due uomini, finiti in manette, sono stati accompagnati in Questura.