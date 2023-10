Hashish nascosto in una confezione di medicinali: arrestato 25enne

I Carabinieri di Montemurlo hanno arrestato ieri sera un giovane nordafricano di 25 anni per il possesso, con l'intenzione di spacciare, di 100 grammi di hashish. Questo giovane era già noto alle autorità per reati legati agli stupefacenti. Gli agenti della Tenenza di Montemurlo lo avevano fermato insieme a un concittadino durante un normale controllo stradale mentre erano a bordo di un'auto. Durante la verifica dei documenti, i militari hanno notato un pacchetto parzialmente visibile sotto il sedile del passeggero. Il giovane ha inizialmente dichiarato che si trattava di un prodotto farmaceutico, ma i Carabinieri hanno scoperto che si trattava di 100 grammi di hashish dopo un controllo più approfondito. Di conseguenza, hanno arrestato il giovane e sequestrato circa 700 euro in contanti trovati durante una perquisizione successiva. Non sono emersi elementi sufficienti per coinvolgere l'accompagnatore nelle accuse. L'arrestato è attualmente detenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa della convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Parto.