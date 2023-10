Inaugurato un nuovo nido d'infanzia a San Pierino

Si amplia l'offerta del Comune di Fucecchio dedicata ai servizi 0-3. Questa mattina è stato infatti inaugurato il nido d'infanzia "Le Coccinelle", in via del Giardino a San Pierino, che porta ad otto il totale dei servizi educativi presenti nel territorio comunale, tra nidi e spazi gioco. Il nuovo nido, che metterà a disposizione 18 posti, permette di raggiungere un totale di 200 posti tra servizi convenzionati e privati, e rientra nella misura promossa dalla Regione Toscana "Nidi gratis".

All'inaugurazione sono intervenuti la vice sindaca Emma Donnini, gli assessori Valentina Russoniello ed Emiliano Lazzeretti, le titolari del nuovo nido Federica Piso e Luana Schimmenti, e la coordinatrice pedagogica della struttura Daniela Donadio. Presenti, inoltre, le educatrici e le coordinatrici degli altri servizi educativi di Fucecchio, in una mattina che ha segnato un momento di grande festa.

"Questa inaugurazione rappresenta un passo importante per i servizi educativi del nostro comune - spiega la vice sindaca Emma Donnini - per il quale ringrazio tutti gli uffici che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo. Fucecchio può dare una risposta di 200 posti riservati ai servizi 0-3, il ché significa aver superato la soglia del 50% della domanda. Un grande lavoro di squadra che, unito all'aiuto della Regione con la misura "Nidi gratis", permette di andare sempre più incontro alle richieste e alle necessità delle famiglie. Ringrazio le titolari, la coordinatrice, la nostra coordinatrice pedagogica comunale la dottoressa Jessica Magrini, la dottoressa Sabrina Gori del centro Bruno Ciari e tutte le persone che quotidianamente lavorano nei servizi per l'infanzia".

"Abbiamo coronato un lavoro di rete reso possibile grazie all'impegno delle coordinatrici e delle educatrici - prosegue la coordinatrice pedagogica Daniela Donadio -. Un traguardo che premia la collaborazione e la passione con cui ognuno di noi ha collaborato al fine di dare una risposta importante alle famiglie".

"Dopo 20 anni di esperienza questo è un sogno che si avvera - conclude la titolare Federica Piso -. È una grandissima emozione, per la quale ci tengo a ringraziare la mia collega, Luana Schimmenti, e l'intero gruppo delle educatrici, il cui impegno impagabile ha reso possibile tutto questo".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa