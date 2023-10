Lite in strada a Livorno, 40enne accoltellato

Panico a Livorno, dove una lite in strada tra varie persone è degenerata in uno scontro con armi da taglio in cui ad avere la peggio è stato un 40enne albanese, colpito all'addome da una coltellata. L’accoltellamento è avvenuto verso le 17.30 in centro, in via dell'Origine, e il ferito è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero