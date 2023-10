Mattatoio di Colle di Val d’Elsa: sospesa la macellazione

Il Mattatoio Comunale di Colle di Val d’Elsa sospende la macellazione a seguito dell’emissione di Ordinanza Sindacale che, a valle dei sopralluoghi dei Carabinieri Forestali e di ARPAT, si è resa necessaria al fine di ripristinare le corrette condizioni di trattamento dei reflui liquidi della lavorazione prima dell’immissione nella fognatura pubblica e al fine di rinnovare le autorizzazioni allo scarico che vengono concesse dalla Regione Toscana.

In particolare deve essere ripristinato il corretto funzionamento del depuratore dedicato alle acque reflue. Il processo di macellazione non è oggetto di provvedimenti e l’attività potrà continuare garantendo l’adozione di stoccaggi temporanei a norma dei reflui che vanno smaltiti in maniera discontinua con auto-spurgo.

L’Amministrazione Comunale sta seguendo da vicino la procedura al fine di consentire di riprendere al più presto la macellazione. È stato istituito un tavolo di comunicazione e concertazione con le categorie degli allevatori che sono tenuti al corrente dell’evoluzione della situazione. È inoltre da tempo aperta una discussione con la Regione Toscana tendente a fa riconoscere la strategicità del Mattatoio di Colle per un area ampia che va oltre la Valdelsa e la provincia di Siena, con la richiesta di risorse per un adeguamento strutturale che permetta un miglioramento della produttività e dell’efficienza energetica.

Fonte: comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa