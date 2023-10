Riscaldamento nelle palestre, partono i lavori per le Busoni

Un altro passo in avanti nella complessità dei tanti lavori di manutenzione che l’ufficio tecnico comunale sta portando avanti senza interruzione. Le manutenzioni abbracciano grandi aree di intervento e questa amministrazione continua a mettere in campo strumenti e progetti per migliorare la qualità della vita della comunità avendo più rispetto anche dell’ambiente, avvalendosi di impianti di nuova generazione.

Sono stati affidati i lavori per la sostituzione dell’impianto termico nelle palestre della scuola secondaria di primo grado F.Busoni in via Sanzio, il cui progetto tecnico di fattibilità era stato approvato nel mese di agosto. Il costo complessivo del progetto è di 140mila euro.

L’obiettivo è di avviare le operazioni entro la fine del mese di ottobre al fine di fornire agli utilizzatori di quegli spazi una sistemazione ottimale.

Si tratta di un intervento fondamentale per tutto quel plesso scolastico. Saranno installati nuovi apparecchi indipendenti per la palestra grande, la palestra piccola e per gli spogliatoi: questo renderà più indipendente ed elastica la gestione degli stessi impianti ma anche più economica non dovendo procedere all’accensione di tutto l’impianto anche se veniva utilizzata una sola parte dei locali. Si interverrà anche all’adeguamento dell’impianto elettrico a servizio dei nuovi apparecchi.

I nuovi impianti saranno collocati su apposite piazzole, leggermente rialzate di piano di campagna, in modo da semplificare anche la manutenzione degli apparecchi ma soprattutto per salvaguardare la copertura degli spogliatoi. L’apparecchio termoventilante a servizio di questi ultimi sarà installato direttamente alla parete dell’edificio essendo questo di piccole dimensioni.

«A partire dai mesi estivi l’ufficio comunale delle manutenzioni ha portato avanti progetti importanti voluti da questa amministrazione in materia di efficientamento energetico, riduzione dell’inquinamento, abbattimento di costi e consumi – ha sottolineato l’assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci – Nello specifico questi interventi riguardano la sostituzione di alcuni impianti termici che interesseranno le palestre della scuola Busoni, la centrale termica della Municipale e della scuola dell’infanzia di Cortenuova ma anche dell’edificio in via Raffaello Sanzio dove sono ospitati gli uffici del Giudice di Pace. Stiamo parlando di oltre 200mila euro di lavori che restituiranno ambienti più efficienti, migliori e adeguati ai nostri cittadini».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa