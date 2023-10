È stato espulso dalla prefettura fiorentina il cittadino tunisino di 34 anni sorpreso nei giorni scorsi a rubare le monete dalla fontana del Porcellino. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, lo scorso 4 ottobre era stato denunciato ed è poi risultato non in regola con gli obblighi di soggiorno. Il nordafricano sarà trasferito in un Centro per i rimpatri e nei prossimi giorni sarà riaccompagnato in aereo in Tunisia.