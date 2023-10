Sfiorato da un'auto a Firenze, grave un 13enne

Un ragazzo di 13 anni è stato sfiorato da un'auto e successivamente ricoverato in codice giallo presso l'ospedale Meyer a Firenze. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono considerate gravi. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7:30 in via Baracca, sulle strisce pedonali, in prossimità di un incrocio con semaforo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia municipale e un'ambulanza, che ha trasportato il ragazzo in ospedale.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava attraversando la strada quando è stato sfiorato dall'auto e è caduto a terra. L'autista si è fermato per prestare soccorso e non sembra che fosse sotto l'influenza di alcol o droghe. Le indagini condotte dalla polizia municipale avranno lo scopo di determinare se ci sia stato un passaggio con il semaforo rosso da parte del pedone o dell'automobilista.