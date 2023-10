Sorpreso a rubare una bicicletta da 600 euro: arrestato 50enne a Firenze

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Firenze Uffizi, nel corso di un servizio di pattuglia automontata all’interno del centro storico, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne fiorentino ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato. I militari, in transito in via dei Pecori, hanno notato l’uomo, già conosciuto a causa del suo passato, chinato su di una rastrelliera ove erano parcheggiate alcune biciclette e, pertanto, hanno deciso di controllarlo.

All’esito delle operazioni i Militari hanno accertare come l’uomo, mediante l’utilizzo di una tenaglia, ora posta sotto sequestro, fosse riuscito a tranciare la catena di sicurezza di una bicicletta dall’importante valore economico (una Giant Escape 2 dal costo di 590 euro circa). L’intervento dei Carabinieri ha impedito di portare a definitivo compimento il furto e il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso le locali camere di sicurezza in attesa di direttissima.