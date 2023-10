Volley femminile Empoli, inizia il campionato della Scotti 2.0

Al via il Campionato Regionale di serie D 2023/2024 per la Scotti 2.0 Toyota Empoli Pallavolo che oggi giocherà la prima sfida in trasferta a Cappanori (Lucca) contro MAV Autotrasporti Nottolini.

La squadra, allenata da Fabio Bonistalli e capitanata dal libero Giada Cappelli, è stata creata per questa stagione sportiva inserendo soprattutto giocatrici della società giallonera di cui cinque provenienti dalla precedente serie C a cui si sono unite Margherita Guidi reduce da un infortunio e la giovanissima promessa classe 2010 Clara Rigatti oltre a due atlete della Seconda Divisione, mentre le altre quattro componenti arrivano da società sportive esterne.

La rosa è quindi composta da: Irene Barucci (opposto), Elettra Betti (centrale), Giada Cappelli (libero), Melissa Fantino (schiacciatrice), Margherita Guidi (palleggiatrice), Laura Isolani (centrale), Ilaria Macchi (schiacciatrice) Gloria Meozzi (opposto), Ginevra Pieri (schiacciatrice), Clara Rigatti (centrale), Aurora Tortorelli (palleggiatrice), Irene Vaccaro (palleggiatrice) Carlotta Vasco (centrale).

“Le prime amichevoli hanno portato note positive ma è presto per fare valutazioni - La prima partita è sempre un’incognita – commenta Alessio Cappelli, dirigente responsabile del settore per l’Empoli Pallavolo – il cammino è lungo e sono anni che non partecipiamo a questo torneo per cui non conosciamo i nostri avversari. Intanto affrontiamo questa prima di Campionato sperando di fare la nostra figura. Si tratta di un gruppo nuovo con elementi che devono imparare a conoscersi giocando insieme, puntando a migliorare l’intesa partita dopo partita. Il nostro obiettivo è far crescere le ragazze, sia dal punto di vista atletico che come squadra, essendo tutte molto giovani.”.

L’appuntamento per i tifosi gialloneri è alle ore 17.30 al PalaPiaggia di Capannori.

Fonte: Ufficio Stampa