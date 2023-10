Aggressione ad Arezzo, 21enne ferito con un coltello

Lite in strada ad Arezzo, giovane ferito con un coltello. A scatenare la rissa forse un complimento di troppo a una ragazza a origine diverbio

L'aggressione ai danni di un 21enne è accaduta ieri sera in corso Italia, intorno alle tre di questa notte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e la polizia di Stato. Trasportato in ospedale il giovane è stato sottoposto alle cure del caso ma non è grave.

Tutto da ricostruire al momento l'episodio anche se sembra che alla base ci sia un complimento di troppo ad una ragazza, anch'essa rimasta leggermente ferita nella colluttazione.

Sono in corso indagini per chiarire i contorni esatti dell'accaduto.