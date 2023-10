Chiusa temporaneamente la carreggiata sud della SS1 Aurelia a Gavorrano

A causa di un incedente è stata temporaneamente chiusa la SS1 Aurelia a Gavorrano. L'incidente, che ha coinvolto una motocicletta e per il quale seguono le indagini per capire la dinamica, è avvenuto all'altezza del km 216,000 a Gavorrano, in provincia di Grosseto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, oltre alle squadre Anas e alle forze dell’ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La carreggiata nord della stessa Aurelia è già stata riaperta la traffico. Resta invece tuttora chiusa la carreggiata sud.