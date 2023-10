Edifici occupati a Pisa: un arresto e quattro denunce

Per due giorni, insieme alla moglie, si era rivolto gli uffici della Società della Salute di Pisa pretendendo l'immediata assegnazione di un alloggio e impedendo qualunque attività di pubblico servizio da parte degli impiegati.

Alla fine sono dovuti intervenire i vigili urbani per sgomberare l'immobile e per arrestare l'individuo, un uomo di origine serba. Stando alla ricostruzioni, uno degli agenti impiegati nell'attività di sgombero, avrebbe ricevuto una gomitata al volto da parte dell'occupante che non voleva abbandonare l'edificio né farsi identificare.

Questo è solo uno dei casi di sgombero effettuati dalla polizia municipale di Pisa. In un altro intervento, i militari, hanno sgomberato un intero condominio occupato abusivamente da immigrati nordafricani irregolari. Lo stabile, alla periferia di Pisa e adibito a casa vacanze nel periodo estivo, sarebbe stato trasformato in una sorta di centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato dopo avere appreso dal proprietario dell'immobile che alcuni degli appartamenti erano stati occupati abusivamente da individui che si sarebbero rifiutati di lasciare gli alloggi, minacciando il proprietario di ritorsioni se avesse denunciato la situazione. Nello stesso periodo i militari erano stati avvisati anche ad alcuni esposti di cittadini che avevano segnalato continue presenze di stranieri dediti allo spaccio nelle immediate vicinanze dell'immobile.

All'interno dell'edificio sono stati sorpresi quattro tunisini già segnalati per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona: tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili e per due di loro è scattata l'espulsione.