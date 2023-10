Estra Pistoia seconda sconfitta in avvio campionato. Al PalaCarrara passa Trento 73-78

Il ritorno della LBA in via Fermi coincide con la seconda sconfitta in questo avvio di stagione per Estra Pistoia che sbatte, ancora una volta, con una delle proprie bestie nere come la Dolomiti Energia Trentino. Un match vissuto su folate da entrambe le parti (Trento in doppia cifra di vantaggio nel primo quarto, Pistoia al +9 nel terzo) e che, nel finale, ha visto sopravanzare gli ospiti.

Grande atmosfera in via Fermi (oltre 3100 spettatori), il giusto tributo prima della palla a due a Fabio Bongi, tornato per la prima volta da ex a Pistoia, e spinta continua per tutti e 40′ però i biancorossi restano ancora al palo in classifica. Top scorer Charlie Moore con 20 punti (e 28 di valutazione) sempre senza dimenticare che c’è ancora da fare a meno di Jordon Varnado, fermo ai box.

PRIMO TEMPO Dopo la coreografia da brividi della Baraonda Biancorossa che celebra il ritorno della Serie A al PalaCarrara, Estra inizia particolarmente contratta il proprio match trovando poche soluzioni sia da dentro che da fuori. Il primo punto è di Willis ma i biancorossi sbagliano troppo dalla lunetta e Trento allunga (3-10 con Biligha) fermata soltanto sempre da Willis che prova a ricucire sul 10-15. Da lì Pistoia non segna praticamente più e gli ospiti provano il primo break importante con Forray e Cooke (10-21) che diventa 14-25 al 10’ con i due liberi di Della Rosa.

Nel secondo quarto l’emozione del debutto casalingo scompare di colpo in casa pistoiese: Ellis segna il 14-27 per Trento e da lì parte lo show Estra con Basile, Moore e Hawkins per il 37-31 che annichilisce gli ospiti. Nel momento in cui Trento è alle corde, però, trova sicurezze da Alviti e Hubb ma Willis manda i titoli di coda ai primi 20’ con la tripla del 42-37.

SECONDO TEMPO Nei primi 4’ del terzo periodo piovono triple da tutte le parti col gioco che staziona lontano dal pitturato: Moore e Hawkins si fanno sentire in maniera importante e Pistoia trova il massimo vantaggio al 26’ sul 59-50. La stanchezza, fisica e mentale, inizia a farsi sentire e così Stephens con una magia da 2+1, Grazulis e Baldwin consentono agli ospiti di tornare avanti (61-62) tamponato dal libero di Hawkins per il 62 pari del 30′.

Estra continua a concedere troppi rimbalzi nel pitturato a Trento (saranno 18 alla fine) facendo proseguire l’altalena di emozioni. Willis dall’angolo segna l’ultimo sorpasso pistoiese sul 67-66 al 34′ (21 punti per lui) ma Alviti e Baldwin portano l’inerzia del match dalla parte ospite che può esultare per il 73-78 finale.

IL TABELLINO DI ESTRA – DOLOMITI ENERGIA 73-78

PARZIALI (14-25, 42-37, 62-62)

ESTRA PT: Willis 21, Della Rosa 2, Moore 20, Metsla ne, Farinon ne, Saccaggi 1, Del Chiaro, Cemmi ne, Basile 6, Wheatle 3, Hawkins 12, Ogbeide 8. All.: Brienza

DOLOMITI TN: Ellis 2, Stephens 3, Hubb 18, Alviti 13, Conti 4, Forray 5, Cooke 8, Udom ne, Biligha 2, Ladurner ne, Grazulis 8, Baldwin 15. All.: Galbiati

ARBITRI: Begnis, Bongiorni, Lucotti

NOTE: Spettatori: 3105 (abbonati 1973, paganti 1132). Usciti per cinque falli: Saccaggi.

Fonte: Ufficio Stampa A.S. Pistoia Basket 2000