La proposta di Bianconi, Lega: dotare la polizia municipale del taser per contrastare la microcriminalità

Troppe aggressioni ad Empoli. Sindaco doti la Polizia Municipale del taser, strumento di autotutela efficace contro microcriminalità

"Il taser è un deterrente importante, come dimostra l’intervento delle forze dell’ordine che nei giorni scorsi a Empoli, grazie a questo strumento è stato infatti possibile evitare il peggio nell’ambito di un'aggressione messa in atto in una birreria del centro di Empoli ad opera di un nordafricano che stava inveendo contro un gruppetto di giovani.

L'uomo avrebbe raccolto da un cestino dei rifiuti una bottiglia di vetro, spaccandola e brandendola contro i presenti. Il degrado e la mancanza di sicurezza si alimentano a vicenda in tutto il territorio comunale, soprattutto per quanto riguarda il centro città.

Per contrastare il fenomeno – sostiene Tiziana Bianconi Segretario comunale della Lega Salvini Premier Empoli – non è più sufficiente l’adeguata illuminazione pubblica (ci sono purtroppo zone centrali ancora al buio, segnalate da tempo dai cittadini) e la videosorveglianza nei punti strategici perché camminare nelle ore notturne per le strade di Empoli è sempre più pericoloso per la presenza di avventori dediti ad attività illecite e alla microcriminalità.

Dalla stazione, al parco della Rimembranza, a piazza Matteotti fino al palazzo delle Esposizioni, dove tra l’altro sono ubicati i parcheggi di riferimento della città, in certe ore del giorno, ma soprattutto della sera, sono da tempo diventati luoghi "da evitare" per non incorrere in molestie o addirittura vere e proprie aggressioni.

Per risolvere il problema, Sindaco, è necessario dotare gli agenti della Polizia Municipale di Empoli del taser.

Solo con strumenti di autotutela consoni al contrasto della microcriminalità si ottengono risultati efficaci. Per fortuna nel frattempo sono intervenuti adeguati interventi legislativi ed è stato avviato un processo di ammodernamento delle forze dell’ordine locali. Voglio inoltre ringraziare tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, sempre in prima linea a Empoli, per il loro costante impegno e per saper raccogliere le sfide che quotidianamente sono chiamate a dirimere.

La sicurezza è un valore e come tale va salvaguardato con tutte le risorse. Invito l’Amministrazione ad impiegare nel miglior modo possibile mezzi e uomini a disposizione senza farsi trascinare, come accade in altri comuni Toscani, in sterili polemiche ideologiche anti-Governo."

Fonte: Lega Empoli