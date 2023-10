Muore anziana nel fiorentino: finisce con la sua auto in una scarpata

Non ce l'ha fatta la donna di 85 anni, residente a Bagno a Ripoli che è finita fuori strada con la sua Opel Agila.

Stava viaggiando lungo la Chiantigiana a Strada in Chianti, in provincia di Firenze quando è finita in una scarpata.

Da quanto ricostruito l'incidente, avvenuto intorno alle 12:30, si è verificato lungo un tratto rettilineo e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Un malore durante la guida, sembra l'ipotesi più attendibile. Sul posto, insieme ai soccorsi inviati dal 118, polizia municipale e carabinieri.