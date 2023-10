Omicidio in discoteca: arrestato un connazionale della vittima

È stato arrestato a Magione, in Umbria, il 38 di origini domenicane imputato di aver assassinato il coetaneo e connazionale Joel Ramirez Seipo in un discoteca di Terranuova Bracciolini lo scorso 1 ottobre.

Stando ad un prima ricostruzione il 38enne sarebbe stato incastrato dalle telecamere di sicurezza del locale. La dinamica sembra confermare che il delitto si sia consumato domenica 1 ottobre poco prima delle 7 fuori da un locale di Terranuova Bracciolini (Arezzo) dopo un concerto di un noto rapper dominicano a cui erano presenti oltre trecento persone.

L'uomo avrebbe scagliato il vetro tagliente di un narghilè infranto, come reazione al lancio di uno sgabello. Il vetro avrebbe così provocato il taglio della giugulare in maniera mortale per il 38enne residente a Montevarchi.