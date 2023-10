A Pietrasanta al via le iscrizioni alle liste per scrutatori elettorali

Entro la fine di novembre i cittadini di Pietrasanta potranno presentare la domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori per i seggi elettorali.

Possono avanzare la richiesta i cittadini elettori del Comune di Pietrasanta che abbiano assolto gli obblighi scolastici e che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate dagli articoli 38 e 23 del Testo Unico degli Enti Locali (età superiore a 70 anni; essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e dei Trasporti; appartenere a Forze Armate in servizio; svolgere la professione di medico provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto; avere l'incarico di segretario comunale, lavorare alla dipendenza del Comune o incaricati di prestare servizio presso gli uffici elettorali del Comune; essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).

Il modulo per presentare istanza è disponibile presso l'ufficio elettorale o scaricabile dal sito internet del Comune.

La domanda sarà ricevibile sia in formato cartaceo, presso l'ufficio protocollo, sia in via telematica, attraverso l'invio per posta elettronica certificata a comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

In entrambi i casi dovrà essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità.