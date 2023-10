Aiuti alimentari dall'Europa gettati tra i rifiuti, accade a Empoli

Vedere in giro rifiuti abbandonati alle campane del vetro fa sempre male. È il grado zero dell'incivilità, in un territorio in cui esiste la raccolta differenziata per tutte le utenze e il ritiro degli ingombranti per quando si devono svuotare cantine. Ma fa ancora più male se tra i rifiuti si trova scatolame di aiuti alimentari provenienti dall'Unione Europea, quindi destinati a famiglie bisognose.

Siamo in via Pasteur a Ponzano, zona residenziale di Empoli. Un lettore ci invia le foto che vedete in oggetto, con a terra pentole usate, oggetti di arredamento e tra i sacchetti l'amara scoperta. Sono lattine con ceci, fagioli e frutta, alcune aperte, altre chiuse. Non sarebbe la prima volta che accade. Ci sarebbe un precedente avvenuto anche ad Avane.

Ma questi prodotti in scatola da dove vengono? Quando vengono consegnati i pacchi spesa, per esempio all'Emporio Solidale o in altri centri di aiuto diffusi in tutta la città di Empoli, ci sono due tipi di prodotti. Quelli che arrivano da Re.So, l'associazione che si occupa del recupero solidale di merce venduta al dettaglio. E quelli che arrivano come aiuti europei, generalmente smistati dal Banco Alimentare. Le lattine indicate nella foto hanno la sigla FEAD, che sta per Fondo di aiuti europei agli indigenti. Nel fondo vanno a finire non solo i prodoti alimentari, ma pre indumenti e altri generi essenziali per l'uso personale. L'Italia riceve aiuti dal fondo europeo solo a livello alimentare, ma altri paesi europei ottengono anche assistenza non materiale per l'inserimento in società dei poveri e degli emarginati.

Tornando all'oggetto di questo articolo, i lotti delle lattine sono numerati e potrebbe essere possibile risalire a chi ha distribuito questi aiuti, ma forse non a chi è stato beneficiario. Fatto sta che questo gesto è frutto dell'incoscienza di chi, non grato dell'aiuto che sta ricevendo, rischia con poco di far saltare questa misura salvavita anche a tanti altri che invece fanno tesoro di questi doni.