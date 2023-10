Al Meyer arrivano le mangiatoie per uccellini dei Carabinieri Biodiversità

Nel parco del Meyer di Firenze, proprio di fronte alla Hall Serra dell’ospedale pediatrico, hanno trovato posto 5 coloratissime mangiatoie di legno, pronte per ospitare gli uccellini che popolano numerosi quell’area.

Queste casette colorate, realizzate dai falegnami del Reparto Carabinieri Biodiversità Pistoia, sono tornate a nuova vita dopo un accurato intervento di ristrutturazione condotto dagli stessi falegnami del Reparto e sono state ricollocate alla presenza di una rappresentanza dell’ospedale, del Comandante in S.V. del Reparto, Ten. Col. Daniela Scopigno e dei falegnami che si sono occupati di questi manufatti.

Le casette – che hanno lo scopo di sostenere e alimentare la biodiversità di questa area – sono state realizzate dal Reparto CC Biodiversità di Pistoia con legno autoctono della Riserva naturale biogenetica di Abetone e colorate con pitture ad acqua, atossiche e rispettose dell’ambiente.

La loro collocazione in quel punto del parco del Meyer è strategica, perché ogni giorno viene attraversato dalle moltissime famiglie che transitano dentro e fuori dall’ospedale: a naso all’insù, da oggi, per i bambini e le loro famiglie non sarà difficile avvistare qualche nuovo uccellino attirato dai semi collocati nelle mangiatoie.