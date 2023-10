Artisti USA espongono all’Oratorio di San Carlo

Ogni stampa presentata è un pezzo unico, come unica è la loro esperienza artistica che dai musei o dalle riviste di maggior prestigio internazionale li ha spinti a esporre in Valdelsa, un territorio con cui ognuno di loro ha mantenuto nel tempo un legame del tutto “speciale”. E proprio a Castelfiorentino Lucy Plato Clark, Mercedes Jelinek e Jon Verney hanno individuato l’Oratorio di San Carlo come spazio espositivo ideale per la mostra “Submerge” che grazie alla collaborazione con il Gruppo Fotografico Giglio Rosso è stata inaugurata sabato alla presenza dell’Assessore Francesca Giannì per rimanere aperta fino al 28 ottobre (ingresso libero).

La mostra presenta una carrellata di ritratti che esplora il tema della sommersione, interpretato dagli artisti attraverso le azioni rituali che accompagnano l’immersione in una massa d’acqua. Per realizzare ogni opera è stata utilizzata una varietà di processi fotografici alternativi al fine di documentare l’alchimia unica dell’acqua e il suo significato trasformativo, catturando al contempo momenti cruciali di emozioni travolgenti, di contemplazione e di cambiamento. A giudizio unanime degli artisti, l’oratorio di San Carlo ne accentua l’atmosfera meditativa, e consente agli spettatori di fruire di un luogo di riflessione interiore e di atmosfera spirituale

"Ringrazio il gruppo fotografico Giglio Rosso - sottolinea l'Assessore Francesca Giannì - per questa straordinaria opportunità: tre giovani artisti della fotografia, che vantano pubblicazioni e esposizioni in riviste e musei internazionali approdano a Castelfiorentino per farci riflettere sul concetto di immersione nella cultura e nelle vite altrui, sulle relazioni umane, sull'importanza della comunicazione. Una mostra che nasce da vere e proprie performance artistiche immortalate dalla fotografia, che diventa poi, nella sua produzione e esposizione, essa stessa performance, all'interno del prezioso scenario dell'oratorio San Carlo. Un grazie speciale ai tre artisti, Lucy, Mercedes e Jon, che hanno travolto il pubblico castellano con la loro simpatia, gentilezza e gratitudine."

Gli artisti USA vantano un curriculum di tutto rispetto. I lavori di Mercedes Jelinek sono presenti nelle collezioni del Museum of Modern Art, del Guggenheim Museum, del Metropolitan Museum of Art, per tacere di altri: Le fotografie Lucy Plato Clark (che lavora nel campo della moda) sono state pubblicate su Vogue Chile, Shots magazine, American Craft, Lenscratch ed esposte in diverse gallerie e festival negli Stati Uniti e Europa. Jon Verney è un artista americano che lavora nella fotografia e nella pittura, ed è stato artista in residenza presso la SIM Residency di Reykjavik, gli Studios del MASS MoCA, la Penland School of Craft

La mostra osserva il seguente orario di apertura: lunedì e venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì 16.00-19.00; sabato e domenica ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa