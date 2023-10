Aggredito un peruviano alle Cascine di Firenze da parte di 4-5 persone armate di coltello e mazza da baseball. I carabinieri e la polizia sono intervenuti nei pressi del chiosco dell'area verde fiorentina. Sul posto è stato trovato solo il ferito, con contusioni e tagli al volto e a un braccio. L'uomo è stato trasferito in pronto soccorso all'ospedale di Careggi in codice rosso. È fuori pericolo di vita ma ha ricevuto una prognosi di 40 giorni per le cure.