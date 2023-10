Un 31enne si è ferito sul lavoro cadendo da circa 8 metri sul tetto di una ditta meccanica in via di Montramito, a Viareggio. L'uomo stava lavorando sul tetto quando poi è caduto, ma è rimasto sempre cosciente. I sanitari inviati dal 118 lo hanno trasferito in codice rosso il trentenne all'ospedale di Cisanello. Sul posto erano presenti i carabinieri e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl Nord Ovest.