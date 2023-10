La postina Lia compie 100 anni, San Miniato le fa gli auguri

Un sindaco e un ex sindaco alla corte della signora Lia, nuova centenaria di San Miniato. Pasqua Australia Codemo, questo il nome completo dell'anziana, è nata nel 1923 a Sirmione, nella parte bresciana del lago di Garda, ma da almeno 80 anni vive nel quartiere dello Scioa di San Miniato, in via Paolo Maioli. In città è conosciuta come Lia, la storica postina che lavorava sia in centro che nelle campagne vicine. Con lei ieri erano presenti il sindaco Simone Giglioli, l'assessore alla cultura Loredano Arzilli e l'ex sindaco Angelo Frosini. Il traguardo unico è stato festeggiato con una maxi torta, mentre l'amministrazione comunale l'ha omaggiata della nuova cartella istituzionale dedicata all'incontro tra il papa e Michelangelo Buonarroti, avvenuto proprio a San Miniato.