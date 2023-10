Ciclista trovato morto nella riserva dell'Acquerino, recupero difficoltoso tra i boschi

Un ciclista 73enne disperso da ieri pomeriggio è stato trovato morto nella riserva naturale di Acquerino Cantagallo. L'uomo era uscito con la sua mountain bike e il cadavere è stato rinvenuto nella notte nell'area dell'Eremo degli Angeli, tra Prato e Pistoia. Due squadre del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno lavorato questa notte dopo che i familiari hanno dato l'allarme non avendolo visto rientrare. Il settantenne si era recato all'ingresso della riserva in auto: proprio dal luogo dov'era parcheggiata sono partite le ricerche, finché un segnale dello smartphone del 73enne ha dato le coordinate per il rinvenimento. Era caduto in una scarpata, lontana una decina di metri dal sentiero e dalla sua bici. Il recupero del corpo è stato difficoltoso.