Domani è ora, la sostenibilità richiama il grande pubblico a Certaldo

È giunta al termine ieri, domenica 8 ottobre, la prima edizione di “Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità”, che si è rivelata un vero e proprio successo. Un successo non solo in termini numerici, vantando la partecipazione di giovani e adulti da tutto il territorio, ma anche e soprattutto per la capacità di coinvolgere le nuove generazioni su due temi fondamentali per il presente e il futuro: l’ambiente e l’inclusività.

Il festival ha rappresentato una notevole occasione di riflessione per la comunità, grazie all'impegno di tutte le realtà che hanno aderito e sostenuto questa iniziativa. Conferenze con esperti hanno offerto una visione approfondita delle problematiche globali, mentre laboratori interattivi, la mostra, gli spettacoli e le escursioni hanno toccato in prima persona e coinvolto i presenti. Uno degli elementi che ha reso davvero speciale "Domani è ora" è stata la partecipazione attiva di giovani e adulti con diverse abilità, che hanno avuto l'opportunità di sperimentare mezzi inclusivi in svariati contesti.

"Raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti, creando un festival da zero in meno di un anno, è stato un impegno importante che ha richiesto la collaborazione di molti cuori e menti appassionate - fanno sapere gli organizzatori -. Vogliamo ringraziare ogni singola persona che ha reso possibile questo festival, dai volontari ai collaboratori, dagli artisti agli esperti, dai partecipanti ai sostenitori. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria avventura. La sostenibilità è un tema centrale nel tempo in cui viviamo, ce lo ricordiamo a maggior ragione oggi, che ricorre il 60esimo anniversario della tragedia del Vajont. Quella tragedia ci insegna quanto sia cruciale preservare il nostro territorio e ascoltare i segnali che la natura ci invia, una lezione terribile ed indimenticabile sull'importanza della tutela dell'ambiente".

La mostra fotografica a cura del Fotoclub 2436, ospitata all’interno della Prigione delle Donne, a Palazzo Pretorio, resterà visitabile fino al 29 ottobre in orario: 10-13 e 14:30-19.

“Domani è ora - Festival della sostenibilità e delle abilità” è stato organizzato dall'Associazione Polis Certaldo con il patrocinio della Regione Toscana, in partenariato con il Comune di Certaldo, la Pro Loco Certaldo, l'Associazione Anthos Certaldo e l’Associazione Spazio Ipotetico, con il contributo di SEBACH.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa