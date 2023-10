Incidente in Fi-Pi-Li nella mattina di oggi, lunedì 9 ottobre. Un'auto si è ribaltata per cause ancora da chiarire tra le uscite di Cascina e Navacchio in direzione Pisa. Il fatto è avvenuto attorno alle 8.30, orario di punta. E infatti sono stati registrate code fino a 4 km verso l'incidente, mentre dalla carreggiata opposta ci sono rallentamenti per curiosi.