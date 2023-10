Fornace Pasquinucci, finesettimana all'insegna dell'arte

Il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci da oltre 30 anni propone la divulgazione e la promozione dell’arte.

Ed ecco la mostra “Iter Artis”, iter percorso, artis di arte, quindi un percorso d’arte, nei locali della ex Fornace Pasquinucci.

Sabato 14 ottobre alle ore 17.30 l’inaugurazione, con la presentazione dello storico critico d’arte Claudio Roghi.

“Abbiamo il piacere e siamo onorati di avere in esposizione nelle nostre sale le opere di quattro artisti di arte contemporanea. Lo scultore, pittore, incisore, Paolo Grigò, che rappresenta l’attuale momento storico mettendo in evidenza il dramma umano, le riflessioni sulla pace, la democrazia, l’integrazione fra le culture. La pittrice Laura Altobelli, che trasmette al fruitore suggestioni cromatiche e oniriche che evocano viaggi intimi. Il miniaturista Roberto Menchiari, che propone una visione particolarissima ed originale della realtà cittadina, una Firenze ridotta per dimensioni ma non per questo privata del suo fascino originale. Il pittore Federico Bencini, nelle sue opere colorate realizzate su carta e metalli, fa emergere frammenti di memoria ed intime emozioni. Quattro nomi importanti, conosciuti a livello nazionale ed estero, con esposizioni di rilievo e riconoscimenti. Quindi il Gruppo culturale Fornace Pasquinucci ringrazia i quattro artisti di aver scelto questa location per esprimere le loro emozioni, la loro Arte.” conclude la Presidente Lorella Consorti.

Inoltre sabato 21 ottobre alle ore 17.30 presentazione del libro “Il bidello, storie e storiacce della scuola d’oggi” di Giovanni Taddei con letture a cura di Andrea Giuntini.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile dal giovedì alla domenica fino al 29 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa