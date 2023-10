Funicolare Certaldo, si torna agli orari invernali

A partire da lunedì 16 ottobre 2023, la funicolare di Certaldo riprende il consueto orario invernale, con corse dalle 7.30 alle 19.30.

Questo orario resterà in vigore fino al 14 aprile 2024. A partire dal 15 aprile, sono previste invece corse nella fascia oraria 7.30 - 1.00.

Martedì 10 ottobre, in occasione delle prove mensili, le partenze della mattina subiranno alcune variazioni: partendo da valle ai minuti 25 e 55; scendendo da monte ai minuti 00 e 30.

Sono previste modifiche in occasione delle festività:

25 Dicembre: interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00

1° Gennaio: apertura ore 10.00

Pasqua: interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili online sul sito www.at-bus.it .