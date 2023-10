Beccati a rubare in casa, stavano spaccando la cassaforte con un martello a percussione

Ieri mattina i carabinieri di Signa e di San Piero a Ponti hanno arrestato un 46enne e un 59enne, entrambi cinesi, il più anziano con precedenti, per furto aggravato in abitazione in concorso.

Alle 11.30 di ieri i militari sono intervenuti in via Pistoiese a Campi Bisenzio per la segnalazione di alcuni rumori da un terratetto vicino. I due sono stati bloccati mentre stavano asportando una cassaforte a muro nella camera da letto tramite un martello a percussione. In casa non c'era nessuno e i malviventi hanno scassinato una finestra al piano terra.

Addosso avevano ancora dei gioielli in oro e del denaro contante, tutto rubato da quella casa.