Trovato con l'hashish e psicofarmaci 'droga dei poveri', arrestato a Prato

Un 25enne già denunciato alcuni giorni prima per possesso di stupefacenti è stato arrestato ieri a Prato durante dei controlli nell'area di Santa Trinita. L'uomo aveva addosso 60 grammi di hashish e 4 pasticche di Rivotril, uno psicofarmaco a base di benzodiazepina definita dalle forze dell'ordine 'droga dei poveri'. Oltre a questo aveva anche 260 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti proventi di spaccio. Dopo l'arresto è stato denunciato anche per violazione del Daspo urbano precedentemente effettuato.