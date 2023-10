Incidente in A1 tra Fabro e Chiusi, 11 km di coda

Poco prima delle 13:30, sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, all'altezza del km 414, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento sul luogo dell'evento si transita su una corsia e si segnalano 11 km di coda.

Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Fabro, seguire per Fabro Scalo poi per Ponticelli e per Chiusi Scalo e infine rientrare in autostrada a Chiusi.

Per lunghe percorrenze dirette verso Firenze consigliamo di uscire a Orte, prendere la E45 verso Perugia e rientrare sulla A1 a Valdichiana.

Il traffico in Toscana era già stato reso difficile dall'incendio di un autoarticolato in A12 al confine con la Liguria, per quanto riguarda il traffico interno questa mattina un'auto si è ribaltata all'altezza di Cascina sulla Fi-Pi-Li,